Odriozola: “Ho portato mia nonna in cima alla Cupola, è rimasta senza parole. Firenze fa questo effetto, piace anche al mio cane”

La bellezza di Firenze ha fatto innamorare Alvaro Odriozola, che ne ha parlato in questi termini nel corso della lunga intervista a La Nazione. “Amo gli animali e la bellezza in genere, sono davvero nel posto giusto. Anche al mio cane Paco, un husky, piace da pazzi Firenze. Me lo ha detto, intuizione (ride,ndr)”.

“E poi su Firenze è impossibile non essere d’accordo. Una delle città più belle del mondo, con radici forti, gente vera. Il paragone tra fiorentini e baschi è plausibile: il senso di appartenenza è quello e piace da matti, non solo a me”.

“Mia nonna è venuta a Firenze quando ha compiuto 80 anni e l’ho portata in cima alla Cupola. Mamma mia che spettacolo, ci fermavamo ogni venti scalini per farle prendere fiato, ma le ho fatto conoscere la magnificenza di Brunelleschi. E rimasta senza parole, Firenze fa questo effetto. Gli Uffizi? Ogni volta che ci vado mi ci perdo. E il David? Mamma mia”.