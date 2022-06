Odriozola: “Il progetto per il restyling del Franchi è bellissimo. Ho fatto i complimenti a Commisso per il Viola Park, con la Fiorentina sta facendo come le piante”

Nel corso dell’intervista rilasciata al Guerin Sportivo, Alvaro Odriozola si è soffermato anche su altre questioni.

“Parliamo della Curva Fiesole, dai. L’ambiente è incredibile, tutti gli amici che mi sono venuti a trovare dalla Spagna me lo hanno detto. A Firenze si vive per il calcio anche se devo dire che la passione c’è in tutta Italia: quando siamo stati a Salerno, ho sentito un tifo pazzesco. La partita più emozionante? Fiorentina-Juventus di Coppa Italia. Sono entrato in campo e ho visto la coreografia dedicata a Dante. Ho avuto la ‘piel de gallina’, come si dice, la pelle d’oca”.

Odriozola dice anche la sua sul restyling del Franchi: “Ho visto i progetti di restyling, devo dire che mi sono piaciuti tutti. Io li avrei fatti tutti (ride, ndr). Quello che ha vinto è bellissimo, per il calciatore avere i tifosi vicino è importante, ti danno una carica in più. E, lasciamelo dire, oltre allo stadio a Firenze avremo presto il Viola Park, il centro sportivo di Bagno a Ripoli. Il Viola Park? Mi appassiona, verrà simile al centro sportivo del Real Madrid, così come a quello del Tottenham. Il presidente Commisso ha fatto un grande lavoro, gli ho fatto i complimenti. Sta facendo come le piante: mettiamo le radici, e poi sali, sali e non ti fermi. Ma tutto parte dalle fondamenta”.