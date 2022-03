Odriozola, la Fiorentina lavora su due direzioni: La situazione

Non solo Torreira. C’è anche il prestito di Alvaro Odriozola che tiene banco, forse meno “pressante” o forse no, considerando comunque l’apporto notevole che l’esterno basco (più centrocampista avanzato che difensore per caratteristiche fisiche, tecniche e di corsa) sta garantendo alla causa viola dopo un naturale periodo di inserimento.

E allora, come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, complice anche il legame forte che si è creato con la tifoseria e la città, di cui Odriozola non manca mai di aggiungere qualche testimonianza diretta in campo con esultanze passionali o fuori dal campo immerso nelle bellezze di Firenze, ecco che la Fiorentina sta cercando di sfruttare sia il feeling con il calciatore che l’incertezza sul da farsi da parte del Real Madrid: perché al momento è più forte la volontà del club viola di tenerlo di quanto non lo sia quella delle “Merengues” di riportarlo a casa per la prossima stagione e allora gli uomini di mercato di Commisso sono in pressing, sempre contando sul sì del diretto interessato.

Sembrava che ci potesse essere una strada soltanto, ovvero quello dell’acquisto che è la soluzione gradita al Real per ovvi motivi, ma in Spagna sono convinti che sia anche possibile rimandare l’acquisto stesso di un anno spostando la scadenza del prestito da giugno 2022 a giugno 2023: la Fiorentina ci sta lavorando, senza comunque sottrarsi ad eventuale trattativa economica.