Odriozola, la Fiorentina pende dalle labbra dei dirigenti del Real Madrid. Ma i viola hanno già tracciato la strada per l’alternativa

Mancano poco meno di 60 giorni alla fine del campionato e il mercato della Fiorentina comincia già ad animarsi.

Tiene banco la vicenda Odriozola, giocatore per il quale il club viola, in sostanza, pende dalle labbra dei dirigenti del Real Madrid e del tecnico delle merengues, Ancelotti. Se la società spagnola deciderà di riportarlo alla base, non ci sarà niente da fare per averlo ancora in viola nella prossima stagione.

Non è un caso che la Fiorentina abbia seguito con molto interesse le prestazioni di Dalot, altro terzino destro (può adattarsi anche a sinistra), di proprietà del Manchester United, nonché giocatore nel giro della nazionale portoghese.