Odriozola: “Mi godo il presente a Firenze, quando sarà il momento cercherò di capire tante cose. La mia Champions è la Coppa Italia e sogno di vincerla. Interessavo alla Juventus, ma al Real Madrid non potevo dire di no”

Il futuro di Alvaro Odriozola è ancora tutto da scrivere. Il cartellino del terzino destro della Fiorentina è ancora di proprietà del Real Madrid: “Mi godo il presente senza pensare al futuro – ha detto Odriozola in proposito su Tuttosport – Quando sarà il momento cercherò di capire tante cose. Tengo però a dire che il grande palcoscenico non mi manca, sono molto contento di essere qui, mi sento a casa, benvoluto, vivo in una città meravigliosa (non mi stanco mai di visitare gli Uffizi e presto andrò a Palazzo Pitti), gioco in una squadra in cui mi diverto. E la mia Champions è la Coppa Italia”.

Nel 2017, prima di essere acquistato per 30 milioni dal Real Madrid, veniva accostato anche alla Juventus. Un interessamento che Odriozola conferma: “Venivo da una bella stagione, sapevo che tanti club mi stavano seguendo, mi parlarono anche dei bianconeri. Ma il Real è il Real e non potevo dire di no”.

In conclusione lo spagnolo ha parlato anche dei propri sogni: “Vincere la Coppa Italia con la Fiorentina. E intanto voglio inviare tutto il mio sostegno e amore a tutte le persone che in Ucraina stanno soffrendo. Condanno sempre la guerra, in qualsiasi forma, non solo questa ma tutte quelle che funestano il mondo”.