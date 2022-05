Odriozola: “Nella mia testa e nel mio cuore mi sento pronto per il Real Madrid. E’ questo il mio obiettivo”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Onda Cero, il terzino destro della Fiorentina Alvaro Odriozola si è soffermato anche sul suo futuro: “Nella mia testa e nel mio cuore mi sento pronto per il Real Madrid. È stato un grande anno. Questo è quello che ho detto al mio agente ed è l’obiettivo”.

Prosegue così Odriozola: “Sabato indosserò la camiseta blanca e farò il tifo mentre guardo la finale. Sarò incollato alla televisione e tiferò come nessun altro. Se fossi Mbappé, verrei via di corsa da Parigi senza pensarci. Credo che ci siano cose che non si possono comprare. Il sogno del Madrid non si compra e la sua storia non si compra. Quando sogni di fare il calciatore sogni la finale di Champions League. Quando ti accorgi di esserci è molto speciale. I giorni prima, ne parli con i tuoi compagni di squadra. Sono giorni molto intensi, nervosi ma molto speciali”.