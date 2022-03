Odriozola non è al meglio, possibile forfait?

Secondo quanto riporta La Nazione, la scelta sull’impiego dal 1′ di Alvaro Odriozola contro l’Inter sarà presa soltanto oggi pomeriggio.

Il terzino spagnolo infatti non è ancora al 100% dopo la botta rimediata in Coppa Italia, per cui Italiano con il suo staff stanno valutando se concedergli un altro po’ di riposo o schierarlo dall’inizio.