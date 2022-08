Accordo Tim-DAZN: fine dell’esclusiva e nuovo scenario con Sky

Con la firma dell’accordo tra DAZN e Tim per concludere il loro rapporto di esclusiva, ecco che sul palcoscenico torna con prepotenza Sky. In questo modo sarà possibile vedere i contenuti di sport e calcio su più piattaforme, forse non la migliore notizia per gli appassionati. Secondo quanto appreso dall’ANSA, per la trasmissione dei contenuti sportivi si aprono le porte per Sky che come un paio di anni fa permetteva ai propri abbonati di vedere DAZN direttamente con il proprio decoder. I tifosi potranno comunque continuare a vedere le partite della propria squadra del cuore su TimVision.

Ricordiamo che tutte le partite fin qui programmate della Fiorentina saranno disponibili solo su DAZN, a partire dall’esordio in campionato con la Cremonese previsto per il 14 agosto allo stadio Franchi.