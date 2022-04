Odriozola punta alla convocazione, Cabral lanciatissimo. Notizie non buone dal fronte Bonaventura

Migliorano le condizioni del difensore della Fiorentina, Alvaro Odriozola. Il giocatore viola ha ripreso a lavorare con il gruppo e punta alla convocazione contro il Venezia, dopo quasi un mese di assenza dai campi.

Le notizie non buone arrivano sul fronte di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista è l’unico ad aver dato forfait nell’allenamento a porte aperte tenuto ieri. Questo perché è rimasto al centro sportivo a svolgere terapie. Quindi non ci sarà neanche per l’impegno contro il Venezia.

Lanciatissimo verso la riconferma in attacco Arthur Cabral che a Napoli ha trovato anche la via della rete, e che rete verrebbe da dire.