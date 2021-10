Odriozola rischia la bocciatura post Venezia ma stavolta niente esperimento Benassi

Quella di Venezia è stata di gran lunga la peggiore prestazione dal momento dell’arrivo a fine agosto per Alvaro Odriozola, sostituito poco dopo metà gara, con un giallo sulle spalle e poca ispirazione anche in fase offensiva. Lo spagnolo è apparso in difficoltà nel contenere l’avversario diretto e nel trovare gli automatismi giusti in coppia con Callejon. Per questo, scrive La Nazione, il rischio per lui è di una bocciatura, a favore però stavolta di Lorenzo Venuti che manca da titolare dalla sfida di Bergamo di metà settembre. Da lì anche un piccolo stop per problemi a spalla e polpaccio, con Italiano che gli aveva preferito l’ex Real o anche l’adattato Benassi. La sensazione stavolta è che non si andrà sull’esperimento ma sul giocatore di ruolo.