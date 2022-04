Odriozola sì o no? Italiano pensa al suo utilizzo e valuta una soluzione “alla Cuadrado”

Tra i dubbi principali a proposito della formazione con cui scenderà in campo stasera la Fiorentina, c’è quello legato alla presenza di Alvaro Odriozola. Lo spagnolo, dopo l’infortunio, è tornato in panchina contro il Venezia e di conseguenza risulta tra i convocati per la sfida alla Juventus.

Inutile dire che la sua abilità nella spinta sulla fascia potrebbe fare molto comodo, in una partita in cui la Fiorentina parte comunque con l’esigenza di segnare. Al tempo stesso, però, la montagna da scalare non è così alta e i viola dovranno stare attenti a non sbilanciarsi prestando attenzione in fase difensiva. Fondamentale in cui, magari, Odriozola ha qualche difficoltà in più rispetto al compagno Lorenzo Venuti. Anche se, sia contro il Napoli sia contro il Venezia, un paio di svarioni dell’italiano potevano costare caro.

Molto dipenderà dunque dalle sensazioni e dalle intenzioni di Italiano, che comunque ha sempre visto in Odriozola il titolare pur non disdegnando l’alternanza con Venuti. Da considerare anche le condizioni fisiche dello spagnolo che magari, se le cose si metteranno in un certo modo, potrà contribuire a partita in corso. Un po’ come all’andata Cuadrado, che entrando all’intervallo aumentò il livello di pericolosità della Juve fino a provocare l’autogol di Venuti.