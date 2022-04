Odriozola: “Sono tornato: l’obiettivo è lo stesso. Mancano cinque finali”

Alvaro Odriozola si è finalmente rivisto in campo dopo il lungo infortunio al ginocchio che l’aveva tenuto ai box per quasi due mesi. Pochi minuti dopo il suo ingresso, il terzino destro della Fiorentina ha servito l’assist vincente per il momentaneo pareggio di Saponara, che purtroppo poi non è servito a ribaltare il risultato contro la Salernitana.

Su Instagram il laterale basco si carica e incita la squadra a raggiungere l’obiettivo: la qualificazione in Europa. “Mancano 5 finali” aggiunge nel post il giocatore di proprietà del Real Madrid. Ecco le sue parole: