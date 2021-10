Odriozola torna al suo posto. Fisicità per contrastare la Lazio a centrocampo?

Il gruppo di Italiano è tornato ieri subito ad allenarsi per mantenere il passo di un calendario che non concede tregua in queste settimane a cavallo tra ottobre e novembre. La vittoria netta e convincente contro il Cagliari ha permesso alla squadra viola di mettere da parte le due sconfitte di fila nei turni precedenti e di proiettarsi alla trasferta di domani a Roma con qualche sicurezza in più di prima.

Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, il tecnico siciliano dovrà accelerare i tempi per scegliere gli undici anti Lazio, ma la rotazione degli uomini sarà gioco forza inevitabile per arrivare così alla decima formazione differente in dieci partite: un cambio possibile in difesa, dove Venuti dovrebbe lasciare il posto a Odriozola invertendo quanto accaduto due giorni fa; un cambio (almeno) anche nel mezzo, perché la fisicità di Duncan (o Amrabat) sembra necessaria per contrastare la forza d’urto del centrocampo biancoceleste; mentre, infine, è possibile la conferma in blocco del tridente offensivo con Saponara favorito su Callejon e il rientrante Sottil (da squalifica) per affiancare Vlahovic e Gonzalez.