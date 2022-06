Odriozola torna di moda. Una porticina aperta per Torreira

Due protagonisti della scorsa stagione che ritornano nelle cronache di mercato della Fiorentina. Parliamo di Alvaro Odriozola e di Lucas Torreira.

C’è una casella vacante a destra. Al momento in rosa c’è solo Venuti e piace sempre molto Dodò (’98) dello Shakhtar Donetsk. L’accordo col giocatore può essere trovato, quello con il club invece al momento proprio non c’è. E allora, anche per questo motivo, secondo La Gazzetta dello Sport, è tornato di moda il nome di Odriozola.

I contatti con il Real Madrid non sono mai stati interrotti e i prossimi 7-10 giorni saranno decisivi per capire il da farsi ed eventualmente formulare un’offerta. O ancora di prestito o di trasferimento definitivo, provando a spalmare lo stipendio molto oneroso (almeno per le casse viola) che prende il giocatore.

Quanto a Torreira, viste le parole dolcissime rilasciate direttamente dal giocatore nei confronti della Fiorentina, merita lasciare sempre una porticina aperta.