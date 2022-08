Odriozola torna in Serie A? È possibile, ma non alla Fiorentina. Ecco dove

Alvaro Odriozola le ha provate tutte per convincere Carlo Ancelotti. Dopo l’esperienza in prestito secco annuale alla Fiorentina, lo spagnolo è tornato al Real Madrid con l’intenzione di giocarsi un posto lì. Evidentemente, i suoi sforzi non sono bastati, dato che sembra destinato a ripartire altrove.

Una delle mete possibili è proprio l’Italia, come riporta La Gazzetta dello Sport. Stavolta non c’è viola, ma del nerazzurro. L’Inter deve fare i conti con altre possibili cessioni, tra cui Dumfries, protagonista ieri sera nella vittoria a Lecce. Nel caso in cui l’olandese dovesse partire (per lui sono richiesti 50 milioni di €), Marotta punterebbe su Odriozola per la fascia destra.