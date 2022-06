Odriozola tornerebbe anche alla Fiorentina, ma la Real Sociedad ha interessi con i Blancos: la situazione

Il tormentone legato a Alvaro Odriozola non è ancora finito. L’esterno di Donostiarra, che ha giocato in prestito alla Fiorentina nell’ultima stagione, sembra poter riprendere la destinazione toscana anche l’anno prossimo. E’ quanto riporta il Mundo Deportivo, che sottolinea come lo stesso giocatore non disdegnerebbe un ritorno a Firenze.

Inoltre, c’è una questione legata anche alla Real Sociedad, club dal quale Odriozola venne acquistato dal Real Madrid. I baschi, infatti, avevano concordato una succosa clausola con i Blancos, che gli consente di guadagnare un milione di euro ogni 20 partite giocate con la camiseta blanca. Ciò significa che se Alvaro continuerà ad andare in prestito, la squadra basca continuerà a restare a bocca asciutta.