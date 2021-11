Odriozola, un’oasi felice per il Real Madrid

Questa mattina, il quotidiano spagnolo AS fa una carrellata sui giocatori prestati dal Real Madrid ad altre squadre e il quadro che emerge non è molto positivo. Con delle eccezioni ovviamente: tra queste c’è anche il rendimento di Alvaro Odriozola con la Fiorentina.

“Dopo due stagioni e mezzo a Madrid e un semestre in prestito al Bayern Monaco, dove il giocatore di San Sebastian ha visto il pallone da lontano – si legge – sta ritrovando consistenza e una prestazione notevole a Firenze, sotto la guida di Vincenzo Italiano“.

Odriozola è in lotta con Lorenzo Venuti per un posto da titolare, lo spagnolo ha giocato 522 minuti, contro i 509 del calciatore cresciuto nelle giovanili viola. Ma il trend per Álvaro è promettente: è sì subentrato contro l’Inter alla quinta giornata, ma è stato titolare contro il Napoli alla settima e contro la Juventus nell’ultima giornata. Italiano sembra fidarsi di lui e il quotidiano sportivo lo definisce “un’oasi felice” in un contesto non molto positivo per gli altri prestiti.