Offensiva, ma non solo: la Fiorentina ha capito anche come difendersi

La Fiorentina di Vincenzo Italiano non è più una sorpresa, ma una solida realtà del campionato italiano. Ormai, a cinque giornate dalla fine e in piena lotta per l’Europa, nessuno può più negarlo. Tanti sono i meriti del tecnico viola, che dal suo arrivo in riva all’Arno è stato autore di una vera rivoluzione. A cominciare dall’identità di gioco, con il modulo che è passato dal 3-5-2 del tandem Iachini-Prandelli a un 4-3-3 modernissimo.

La Fiorentina gioca bene e diverte i propri tifosi, ma nell’ultimo periodo ha trovato anche una solidità difensiva importante nella lotta per l’Europa. Sono soltanto sette i gol subiti nelle ultime nove partite di campionato, ma c’è anche un altro dato esemplificativo dell’ottima organizzazione della Viola. La squadra di Italiano, come riporta il portale Who Scored, è la squadra che concede meno tiri (9,3) ai propri avversari: completano il podio Roma (9,9) e Torino (10,1). Una statistica che racconta molto del superbo lavoro fatto finora dal tecnico viola, che ha smentito con i fatti di essere un ‘novello Zeman‘ com’era stato additato all’inizio della stagione.