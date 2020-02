Offerta condizionata della Fiorentina per l’area Mercafir: La nuova via per lo STADIO. Le condizioni che Commisso può proporre a Nardella

Qual è la decisione della Fiorentina e di Rocco Commisso sul bando Mercafir? Ancora non c’è nulla di ufficiale. Giusto ieri il numero uno viola ha detto di aver “preso una decisione” e che a breve farà sapere quale. Ma quel che rimbalza è che il presidente gigliato potrebbe non ‘marinare’ il bando.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Commisso potrebbe partecipare ma rilanciando sulle condizioni previste. Si chiama ‘offerta condizionata’, è una strada non esclusa dal bando e prevista dalla legge.

Come funziona? In sostanza il privato pone condizioni nuove che il pubblico può decidere se accettare o respingere. Rispetto ai 22 milioni chiesti da Palazzo Vecchio in partenza, se si considerano 11 milioni di opere accessorie, 9 di costi di bonifiche e poi oneri di urbanizzazione, si arriva ad una spesa di 45-50 milioni, ovvero più del doppio. Per questo Commisso potrebbe offrire meno soldi per i terreni, oppure chiedere una compartecipazione sulle opere accessorie e le bonifiche. Senza contare che potrebbe chiedere di inserire anche clausole risarcitorie se nei 20 mesi lui spendesse per il progetto ma il Comune non riuscisse davvero a spostare il mercato dal comparto sud a quello nord.

Davanti a queste nuove condizioni che cosa direbbe il sindaco Nardella? Dopo il 7 aprile tutto sarà più chiaro.