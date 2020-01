Offerta della Fiorentina per Caprari! Ma c’è da battere la concorrenza di un altro club italiano

L’approdo ai quarti di finale di Coppa Italia dopo aver battuto l’Atalanta anche grazie al gol di Cutrone, uno dei nuovi acquisti del mercato di gennaio viola. La Fiorentina però non si ferma e ha come obiettivo quello di acquistare una seconda punta/attaccante esterno in questo mercato di gennaio. Secondo quanto riporta Gianlucadimarzio.com, la società viola ieri ha presentato alla Sampdoria un’offerta per Caprari: 1 milione di euro per il prestito e 6/7 milioni per l’obbligo di riscatto. Su Caprari, classe 1993, c’è anche il Sassuolo però. Bisognerà dunque adesso vedere quale sarà la volontà dello stesso Caprari. Bisognerà inoltre capire se la Sampdoria accetterrà le proposte arrivate o chiederà cifre più alte per privarsi del giocatore.