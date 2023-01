Offerta della Fiorentina per Sabiri, ma la Sampdoria non è ancora convinta: i dettagli

Il trequartista della Sampdoria Abdelhamid Sabiri resta sempre nelle mire della Fiorentina. Secondo quanto riferito da Sky Sport i viola avrebbero fatto un’offerta alla Sampdoria per il giocatore della nazionale marocchina.

C’è ancora distanza tra le parti ma potrebbe essere trovato comunque un accordo.

Una possibilità consisterebbe nel lasciare Sabiri in prestito fino a fine stagione a Genova per poi arrivare in viola in estate, ma c’è prima da convincere il club blucerchiato.