Oggi Commisso non parlerà di Mercafir: ecco perchè!

Rocco Commisso oggi non parlerà. Il Presidente della Fiorentina, infatti, aveva fatto presente come terminato il Bando Mercafir avrebbe parlato della mancata partecipazione della Fiorentina. Questo bando però, è slittato al prossimo mese.

Infatti il Decreto Cura Italia, entrato in conversione il 29 Aprile ha fatto slittare di sessanta giorni le alienazioni pubbliche tra cui proprio quella riguardante una delle possibili aree papabili per lo stadio.

Il Comune di Firenze ha fatto sapere, tramite una nota che la scadenza è rimandata al 29 Giugno alle ore 12.00 con l’apertura delle buste fissata per il giorno successivo.

Per tale motivo il Presidente viola non prenderà parola nella giornata odierna che risulta però campale per gli sviluppi dello stadio a Campi Bisenzio.