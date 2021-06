Oggi è il giorno di Hakimi al PSG: l’Inter si prepara a incassare e ora è davvero una minaccia per un obiettivo della Fiorentina

Potrebbe essere oggi il giorno giusto per vedere Hakimi al Psg. Come riporta il Corriere dello Sport, l’Inter si prepara a incassare circa 70 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Una cifra che permetterà ai nerazzurri di tornare subito sul mercato, in primis per sostituire proprio l’esterno ex Dortmund.

Come sappiamo sulla lista di Marotta c’è anche il nome di Davide Zappacosta, giocatore di proprietà del Chelsea che piace molto alla Fiorentina. Ormai dalla scorsa settimana si aspettava un affondo dei viola nel tentativo di anticipare la concorrenza dell’Inter, affondo che però non è arrivato.

Da capire se le due società ingaggeranno un testa a testa, oppure se una delle due si tirerà indietro nella corsa a Zappacosta. Un giocatore che, ad oggi, farebbe molto comodo sia all’Inter che alla Fiorentina.