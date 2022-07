Oggi giornata di riposo, domani si torna in campo: nel mezzo la presentazione del nuovo bomber e una serata speciale

Prosegue il ritiro estivo della Fiorentina in Val di Fassa. Dopo la vittoria per 7-0 contro il Real Vicenza, Vincenzo Italiano ha concesso un giorno di riposo alla squadra per riprendersi dai pesanti carichi accumulati nei giorni scorsi. I giocatori viola ne hanno così approfittato per girare in bici la valle, passeggiare con la vista delle Dolomiti oppure godersi un rilassante idromassaggio. Domani riprenderanno gli allenamenti con la classica doppia seduta dei primi giorni: seduta mattutina alle 10 seguita da quella pomeridiana delle 17:30. Entrambi liberamente accessibili ai tifosi.

La giornata di domani sarà però anche dedicata alla presentazione del nuovo bomber della Fiorentina. Luka Jovic infatti presenzierà davanti ai giornalisti alle 12, a seguito dell’allenamento della mattina. Domani sera, inoltre, ci sarà un evento in cui mister Italiano e il suo Staff saranno presenti in piazza Marconi a Canazei.