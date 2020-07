Oggi il Consiglio della Città Metropolitana: Occasione per parlare anche di STADIO?

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze è stato convocato dal Sindaco metropolitano Dario Nardella, per la data di oggi mercoledì 15 luglio 2020, in modalità videoconferenza e presso la Sala Luca Giordano, in Palazzo Medici Riccardi. Saranno sicuramente tanti gli argomenti sul banco e chissà che non sia ci sia occasione, magari anche “fuori onda”, di parlare della questione stadio che resta attualmente a metà tra un possibile restyling del Franchi ed una nuova struttura a Campi Bisenzio.

