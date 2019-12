Oggi il summit di mercato con Iachini, ma per l’attacco le idee sono già chiare

La Fiorentina vuole programmare il da farsi e, sulle orme del presidente Commisso, lo vuole fare fast fast fast. Per questo già oggi si terrà un primo incontro tra Pradè, Barone e Iachini per mettere i paletti su quello che sarà il mercato della Fiorentina. Due nomi il tecnico viola li ha già fatti e sono Piatek e Cutrone. Nell’ambiente viola filtra l’ottimismo che uno dei due arriverà quasi sicuramente. Il primo convice di più, il secondo è più alla portata. Per il centrocampo il nome rimane quello di Duncan, già visionato in estate. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.