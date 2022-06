Oggi la Fiorentina saluta ufficialmente quattro giocatori. Saponara e Rosati resteranno un altro anno

Quella di oggi, giovedì 30 giugno, è una data importante per il calcio e quindi anche per la Fiorentina. Di fatto, oggi si conclude a tutti gli effetti la stagione 2021/22 e di conseguenza scadono tutti i contratti dei giocatori in scadenza e che non hanno rinnovato. Parliamo quindi in ottica viola di Callejon, ma salutano ufficialmente anche i prestiti secchi come Odriozola e quelli non riscattati come Torreira e Piatek.

Sono soltanto due, quindi, i giocatori della Fiorentina in scadenza ma che rinnoveranno. Il primo è Saponara, che come anticipato ieri continuerà la sua avventura con Vincenzo Italiano. Il secondo, sottolinea La Nazione, è Antonio Rosati: vera anima dello spogliatoio, il terzo portiere viola firmerà un prolungamento di un anno.