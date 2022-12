Si è svolta questa mattina una partitella in famiglia tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano e la Fiorentina U18 di Christian Papalato. Le due squadre sono scese in campo al Franchi, con il match che è terminato intorno all’ora di pranzo.

Per quanto riguarda la Prima Squadra viola, minuti nella gambe soprattutto per chi ieri non ha preso parte all’amichevole contro il Lugano.