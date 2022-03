Oggi transita l’ultimo treno per l’Europa: per la Fiorentina l’imperativo è vincere

La gara di oggi contro il Bologna può rappresentare per la Fiorentina l’ultimo treno per l’Europa. La Nazione in edicola oggi precisa come i viola siano obbligati a vincere questa partita per restare agganciati a Lazio e Roma in attesa di recuperare il match con l’Udinese. Ora è il momento di non sprecare punti dato che mancano undici gare alla fine del campionato.

Per questo motivo oggi la squadra di Italiano dovrà guardare con un occhio al Bologna e due alla classifica. Dopotutto trova una squadra meno in forma rispetto a Sassuolo e Verona. Il tecnico dei rossoblù Mihajlovic non ha ricevuto complimenti pochi giorni fa dal proprietario del club, Joey Saputo, il quale si è dichiarato ‘molto deluso dai risultati’. Per questo motivo l’aria dentro lo spogliatoio rossoblù non è granché. Si tratta insomma di una partita che la Fiorentina “è obbligata a vincere”, frase che ricorda un caro vecchio luogo comune.