Ogni volta che scende in campo Muriel incanta. E i tifosi della Fiorentina continuano a mangiarsi le mani

Con una media del 7.5 Luis Muriel ha conquistato le principali testate sportive nazionali dopo la prova di ieri contro il Crotone. L’ex attaccante della Fiorentina, pur non riuscendo ad imporsi come titolare nell’Atalanta, sforna prestazioni eccezionali ogni volta che Gasperini lo mette in campo. Allo Scida il colombiano è partito titolare al posto del connazionale Zapata, gonfiando la rete per ben due volte con colpi di gran classe. Anzi, se non fosse stato per i miracoli di Cordaz si sarebbe anche portato a casa il pallone. Un talento cristallino e una tecnica eccelsa quelli di Muriel, giocatore dallo straordinario senso del gol quando acquista continuità. Dote che aveva dimostrato anche a Firenze, e comunque non sufficiente per essere riscattato. Chissà che qualcuno non ci stia ripensando, ora che di tre attaccanti non se ne fa uno…

