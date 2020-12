Ohrstrom: “Avversario ostico, ma noi siamo pronte e preparate. La Champions insegna che nulla è impossibile”

Poco meno di 24 ore all’esordio in Champions League. La Fiorentina, domani, affronterà lo Slavia Praga, al Franchi, alle 14, nel match valido per l’andata dei sedicesimi di finale. Ecco le parole del portiere Stéphanie Ohrstrom: “Abbiamo guardato alcune clip dello Slavia Praga, sappiamo che è una squadra molto fisica, che sono brave ad usare gli esterni e a riempire l’area. Inoltre le ceche sono esperte, perché sono tanti anni che giocano in Champions. Insomma, è un avversario ostico, ma noi siamo preparate. Si decide tutto in due partite importanti e stimolanti. L’assenza dei tifosi al Franchi? Chi ha giocato qua con i tifosi come me, vincendo uno scudetto e affrontando grandi match di Champions, sa cosa significa avere il pubblico. E devo dire che ci manca tanto. Però ci fanno sempre sentire il loro calore, ce lo fanno sentire in un altro modo, pur non essendo presenti sugli spalti. Sappiamo che i nostri tifosi sono sempre vicini alla squadra”.

La differenza tra lo Slavia Praga e gli avversari degli altri anni? “Abbiamo giocato sempre bene in Champions League, anche quando abbiamo avuto avversari molto forti. In vista di domani, ci siamo preparate molto bene la partita, tatticamente sappiamo cosa fare. Non resta che andare in campo e dimostrare personalità e carattere. Cosa mi ha insegnato la Champions negli anni passati? Che niente è impossibile. E oggi, da capitano, dico che ho visto una grande rifinitura, le ragazze cariche. Il cuore ci batte. Siamo pronte per la Champions”.