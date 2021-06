Öhrström: “Non avrei mai pensato di dover salutare Firenze e la Fiorentina ma quel momento è arrivato. Ho portato il giglio sul petto con grande orgoglio”

La Fiorentina Femminile, con Stephanie Öhrström in porta, ha vissuto cinque anni ricchi di soddisfazioni e con diversi trofei in bacheca.

Però per il portiere svedese è giunta l’ora di lasciare il club viola.

“Firenze…Più ci vivi e più ti accorgi di amarla – scrive la Öhrström – Vi è qualcosa di tanto accogliente da farmi sentire a casa”

E ancora: “Non avrei mai pensato di doverti salutare Cara Firenze, ma dopo cinque anni è purtroppo arrivato il momento. Qui, Voi fiorentini, mi avete accolto tutti a braccia aperte e mi avete fatto sentire una di voi. Abbiamo condiviso così tanto insieme, lacrime di gioia e di dolore. Abbiamo costruito qualcosa di importante. Ho stretto amicizie in campo e fuori, che resteranno per sempre con me!”.

Poi aggiunge: “Grazie alla Fiorentina e grazie di cuore al Presidente Rocco Commisso ed alla sua famiglia, a Joe Barone ed a tutta la dirigenza, perché ci avete fatto sentire importate. Grazie allo staff tecnico, sanitario ed a tutti gli addetti ai lavori che si sono succeduti in questi anni! Grazie infinite ai tifosi, che sono sempre stati al nostro fianco e non ci hanno abbandonato mai, nemmeno per un secondo! Grazie a tutte le mie compagne, donne straordinarie. Insieme abbiamo sudato, lottato e vinto per questa maglia. Firenze e Fiorentina…Vi amo profondamente e spero di essere stata all’altezza delle vostre aspettative. Ho portato il giglio sul petto con grande orgoglio! Questo ve lo posso giurare!

E conclude così: “A tutti/e miei/mie piccoli/e portieroni/e che ho allento in questi anni – Divertitevi! In bocca al lupo, mi mancherete! Grazie Firenze. Non è un addio ma un arrivederci!”.