Okaka: “Udinese-Fiorentina? Una partita strana. E purtroppo come giocatori non possiamo staccare la spina”

Udinese-Fiorentina, al pari degli altri incontri giocati ieri, è stato davvero un match surreale. Un’analisi questa che viene espressa anche dall’attaccante bianconero, Stefano Okaka: “È stata una domenica differente: come giocatori non possiamo staccare la spina, farci distrarre, ma abbiamo cercato di farlo dopo una giornata strana per cercare di fare risultato. Con questa classifica corta un punto in più o un punto in meno alla fine può fare la differenza. Adesso vediamo cosa succederà fuori dal campo. Penso che con la salute non si debba scherzare e chi dovrà prendere una decisione speriamo che lo faccia pensando davvero a tutta la nazione”.