Il difensore dell’Atalanta Caleb Okoli ha commentato a DAZN la vittoria dei nerazzurri ottenuta contro la Fiorentina: “Siamo concentrati, pensiamo a far bene di partita in partita. Il mister Gasperini ci fa lavorare bene ogni settimana per poter arrivare al meglio a queste gare”.

E aggiunge: “Sono contento dei tre punti contro i viola, dedico la vittoria alla mia famiglia”.