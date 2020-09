L’Italia torna in campo stasera, in casa dell’Olanda, per inseguire subito il ritorno alla vittoria dopo l’1-1 contro la Bosnia. Roberto Mancini cambia ben sette giocatori rispetto alla gara contro la Bosnia. Nessun giocatore della Fiorentina in campo dal primo minuto. Si accomoderanno in panchina Biraghi e Chiesa, oltre al neo acquisto Bonaventura (manca solo l’ufficialità. In difesa giocherà Chiellini, con D’Ambrosio e Spinazzola. Esordio in azzurro per Manuel Locatelli a centrocampo con il rientrante Jorginho e il confermato Barella. Immobile torna titolare, affiancato da Zaniolo e Insigne in attacco.