Arriva l’ennesima medaglia per l‘Italia a Tokyo2020. Luigi Busà conquista l’oro (il nono in tutta l’olimpiade) nella specialità kumite 75 chili di Karate portando a quota 37 le medaglie guadagnate dalla spedizione olimpica azzurra in Giappone. Si tratta di un record assoluto per l’Italia ad un’Olimpiade. Superate infatti le 36 medaglie di Roma 1960.