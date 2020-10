Oliveira: “Commisso, prima dello stadio viene la squadra. Se hai un impianto nuovo e i giocatori non sono all’altezza è un problema”

L’ex attaccante della Fiorentina, Luis Oliveira, intervistato da Il Brivido Sportivo, ha parlato del presidente viola Commisso e delle sue idee per far crescere la squadra: “Vuole investire sulla città e darle un nuovo impianto all’altezza dei tempi e della bellezza di Firenze. Spero che gli diano la possibilità di realizzare ciò che vuole fare. Però dico anche a Commisso di puntare soprattutto sulla squadra, perché se hai lo stadio nuovo e bello e la squadra non è all’altezza questo può diventare un problema”.

0 0 vote Article Rating