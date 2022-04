Lulù Oliveira, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto su 1 Station Radio parlando del match che attende Biraghi e compagni domenica prossima: “La squadra di Italiano è quella che esprime il miglior calcio insieme al Napoli in Serie A. E’ un calcio bello da vedere e godere davanti alla tv. La Fiorentina sta facendo un calcio importante, Italiano ha dato un’impronta decisa, la tifoseria è pazza per lui. E’ un calcio che mi ricorda quello di Malesani al tempo di Firenze”.