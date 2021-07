Oliveira: “Italiano può dare una svolta. Antognoni è importante per la Fiorentina. Ha dato tutto a Firenze, la società deve tenerlo vicino alla squadra”

Nel corso dell’intervista a Tuttomercatoweb l’ex viola Luis Oliveira ha commentato così le ultime in casa Fiorentina:

“Italiano è’ un allenatore giovane e penso sia stata fatta una buona scelta. Si parlava anche di Ranieri, ma alla fine si è puntato su un emergente che può dare qualcosa alla piazza. A volte si dice che un tecnico è troppo giovane ma si può cambiare anche così, pure in questo modo ci possono essere le svolte”.

E ora che squadra si aspetta?

“Qualche tempo fa parlando con Antognoni gli ho detto: speriamo che dopo la salvezza vengono trovati i giocatori ideali perché i tifosi si aspettano di poter lottare per traguardi di prestigio”.

A proposito di Antognoni: ha visto che potrebbe terminare il suo rapporto con i viola?

“Io penso che un uomo come Antognoni, una bandiera, debba restare. La sua presenza è importante e deve essere a contatto con la prima squadra. Ricordo che quando giocavo nella Fiorentina, Antognoni è sempre stato una persona squisita, sempre presente per parlare, per confrontarsi con i giocatori. E’ importante per la squadra, la sua presenza conta tanto. E’ un uomo che ha dato tutto a Firenze, la società deve tenerlo vicino alla squadra”