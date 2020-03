Oliveira: “La Fiorentina ha sbagliato a tenere Montella. Con Edmundo vinse il potere del Carnevale, ma lo “giustifico” perchè anche io…”

Lulù Oliveira compie oggi 51 anni ed è stato raggiunto da Radio Sportiva per parlare dell’attualità viola e non solo: “Momento più bello con la Fiorentina? Quando ci siamo laureti campioni d’inverno. Poi si è fatto male Batistuta e tutto è un po’ crollato. Edmundo? E’ il potere del carnevale, anche io sentivo la necessità di tornare a casa i primi tempi in Belgio. Viola di oggi? Ha sbagliato a tenere Montella, adesso Iachini sta dimostrando di essere un allenatore che può dare tranquillità alla tifoseria viola”.