Oliveira: Mendes tocca a te risolvere il problema Porto ed accontentare Gattuso

Per quanto riguarda il centrocampista Sergio Oliveira, su La Gazzetta dello Sport trova conferma quanto scritto in settimana da Fiorentinanews.com. La società viola ha già un accordo economico con il giocatore. Il problema è la richiesta del Porto: 20 milioni non trattabili.

Siamo ad una cifra più alta di quella che mettono sul tavolo i manager di Rocco Commisso. Toccherà al procuratore di Oliveira, il portoghese Jorge Mendes, trovare un punto di incontro per poter accontentare un altro dei suoi assistiti e cioè Rino Gattuso.