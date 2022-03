Oliveira: “Stasera la gente di Firenze può dare qualcosa in più e la Fiorentina vincerà. Vlahovic? Ancora non è un Batistuta”

L’ex attaccante della Fiorentina Luis Oliveira, raggiunto da TMW Radio, ha parlato così in vista della semifinale di Coppa Italia in programma tra poco più di un’ora: “Ho visto qualche partita e la Fiorentina gioca un bel calcio. Stasera non è solo Vlahovic, i tifosi devono crederci e cantare per la loro squadra. Italiano ha molto merito. Ha capito e valutato la situazione prima di mettere ognuno al posto giusto. È giovane ma di esperienza e la sua squadra può lottare per obiettivi più importanti. Questa Fiorentina somiglia molto a quella di Malesani”.

E ancora: “La Juventus mi ricorda un po’ l’Inter di Conte, che faceva giocare prima gli altri. Per me sono ancora dentro alla lotta per vincere il campionato fino alla fine. Vlahovic? Mi ricordo una sua tripletta al Cagliari, ha grande qualità. Ancora non è un Batistuta, come la gente pensa o pretende, ma potrà comunque diventare tra i più grandi attaccanti. Per Cabral ci vuole un po’ di pazienza, ma per me la Fiorentina ha fatto un grandissimo acquisto. Sottil è interessante, ha cambiato marcia. Deve fare meglio davanti alla porta”.

Pronostico per stasera: “Sarà una partita difficile ma la gente di Firenze può dare qualcosa in più e la Fiorentina vincerà, di un gol. Sarebbe importante per la società e i tifosi”.