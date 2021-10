Oliveira: “Venezia solamente un incidente di percorso. Al posto di Vlahovic serve un bomber vero, costi quel che costi”

Luis Oliveira, doppio ex di Cagliari e Fiorentina, ha parlato così in una lunga intervista concessa al Brivido Sportivo: “Ho visto una bella Fiorentina in generale. Carica e determinata, con idee di gioco ben delineate. E’ evidente la mano dell’allenatore. Il ko contro il Venezia lo reputo un incidente di percorso. Sono rimasto davvero sorpreso della velocità con cui la squadra ha appreso i concetti di Vincenzo Italiano. Non era affatto scontato”.

Sui singoli ha aggiunto: “Gonzalez e Sottil potranno fare la fortuna della Fiorentina. Chi al posto di Vlahovic? Serve un bomber vero, costi quel che costi”.