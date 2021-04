Oliveira: “Vlahovic sta facendo grandi cose, ma se la Fiorentina punta tutto su di lui significa che c’è un problema”

L’ex giocatore della Fiorentina Lulù Oliveira ha parlato a Radio Bruno Toscana: “In questo momento la situazione più critica è quella del Cagliari, che ha cinque punti di distacco dal Torino che ha anche una partita in meno. Per quanto riguarda la Fiorentina, manca una continuità di risultato e soprattutto la mentalità giusta da parte dei giocatori. In vista del prossimo anno bisogna sicuramente cambiare qualcosa. Vlahovic? Sta facendo grandi cose, ma se la Fiorentina si ritrova a puntare tutto su un ragazzo così giovane significa che c’è un problema. C’è bisogno di altre soluzioni oltre ai gol dell’attaccante serbo”.