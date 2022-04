Olivera: “Alla Fiorentina è mancato il filtrante e il tiro da fuori. Ikonè non era nel suo ruolo, ma mi piace Cabral: farà parlare di sè. E su Torreira…”

Ruben Olivera, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Tuttomercatoweb.com della partita di ieri sera contro la Juventus: “Ho visto un’ottima Fiorentina che si è caratterizzata per un bel palleggio. La Juve si è coperta e ha cercato le ripartenze. I Viola hanno messo sotto gli avversari, ma sono stati sterili: è mancato l’ultimo passaggio filtrante e il tiro da fuori”.

Ancora: “Ikonè a centrocampo non è stato molto decisivo. Castrovilli stava andando bene, peccato perchè ultimamente stava ritornando su buoni livelli. Ikonè ha giocato forse in un ruolo non suo, trovando poco spazio. Giocando sulla fascia può fare la differenza, ma evidentemente Italiano aveva pensato ad un altro tipo di scelta”.

Infine: “Torreira ha fatto un campionato strepitoso, ma non avevo dubbi. E’ rinato a Firenze, in un ambiente giusto per fare calcio. Ha segnato 5 reti ed è spesso decisivo. Mi piace anche Cabral, che con un altro campionato di esperienza farà parlare di sè. E’ un giocatore moderno, veloce, tecnico e forte di testa”.