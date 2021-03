Oltre a Vlahovic, la richiesta di Pioli per due calciatori della Fiorentina…

Oltre a Dusan Vlahovic, sul quale è attiva anche la Roma, secondo quanto scrive La Nazione, il Milan, sta puntando altri due elementi di quella di Prandelli. Il primo è Pezzella; non è un mistero come i contatti fra l’argentino e i rossoneri ci siano stati, lo ha svelato lo stesso Pradè in conferenza stampa. Pioli e German si conoscono bene, è probabile che l’allenatore voglia ancora il suo vecchio difensore. Il prezzo è sceso di due milioni, e oggi si attesta intorno ai 10 milioni. C’è un interesse, anche per Amrabat, ma se davvero il Milan vorrà chiedere il centrocampista, l’affare sarà molto difficile, perché la quotazione è calata, e la Fiorentina dovrebbe mettere a bilancio una minusvalenza.