Oltre al danno anche la beffa per Perin: il portiere del Genoa in forte dubbio per la gara contro la Fiorentina

Domenica era stato espulso per un intervento scellerato fuori dalla sua area di competenza ai danni di un giocatore dell’Udinese. Mattia Perin, portiere del Genoa, dovrà dunque saltare la prossima sfida dei rossoblù contro il Parma. Ma c’è di più, perché il numero 1 grifone ha subito anche una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro e ne avrà per almeno due settimane. La sua presenza è in forte dubbio, se non quasi certa, per la sfida contro la Fiorentina che il Genoa affronterà lunedì 7 dicembre. Intanto scalda i guantoni Federico Marchetti.

