Oltre al danno pure la beffa. Come dimenticare quello che Calvarese fece alla Fiorentina?

La partita tra Fiorentina e Milan in programma sabato sera con inizio alle 20.45 sarà diretta dal signor Gianpaolo Calvarese di Teramo. Ci sono dodici precedenti tra la Fiorentina e il direttore di gara che quest’anno ha arbitrato i viola a Brescia (0-0). Le ultime tre partite con lui sono finite con questo risultato e siamo a quattro pareggi di fila.

L’ultima vittoria dei gigliati si è verificata il 23 settembre 2015: Fiorentina-Bologna 2-0.

In casa della Fiorentina il bilancio con lui è di tre vittorie, due pareggi, due sconfitte. Una di queste due sconfitte è arrivata contro il Napoli 1-2, il 30 ottobre 2013, partita nella quale Calvarese non vide nel finale un rigore nettissimo subito da Cuadrado. Anzi, riuscì ad ammonire il colombiano per simulazione che fu cacciato dal campo per somma di gialli. Insomma, oltre al danno pure la beffa.