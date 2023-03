Oltre un’ora in campo per Kouamé e altra vittoria della Costa d’Avorio nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa

L’attaccante della Fiorentina Christian Kouamé è sceso in campo ancora una volta con la maglia della propria Nazionale, la Costa d’Avorio, che vince contro Comore nella quarta giornata del girone di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa. Il numero 99 viola, dopo il gol dello scorso venerdì, parte nuovamente titolare nel successo odierno per 0-2 e rimane in campo per oltre un’ora; viene sostituito al 66° minuto.

Con questa vittoria firmata da Sangaré e dall’ex Milan Kessie, la Costa d’Avorio di Kouamé sale al primo posto del girone di qualificazione, a 10 punti, superando lo Zambia.