Onofri: “Amrabat non c’entra niente col ruolo di costruttore di gioco davanti alla difesa. Vedo la Fiorentina con un 3-4-3…”

L’ex difensore e ed ex tecnico dello Spezia Claudio Onofri ha parlato così a Lady Radio: “Sul piano tattico questo 3-5-2 va a dare fastidio a un giocatore acquistato e possibile pezzo da novanta immediato come Amrabat, che non c’entra niente col ruolo di costruttore di gioco davanti alla difesa. Mettendo Ribery e Callejon con un centravanti, valutando chi sia il più adatto tra i tre a giocare da solo come punta centrale visto che Kouame e Vlahovic mi sembrano più adatti a giocare in una coppia, anche gli altri potrebbero dare il meglio di loro stessi. In un 3-4-3 sarebbero pienamente a loro agio. Spezia? La Fiorentina non deve assolutamente aspettarsi una gara semplice, e dovrà calcare la mano nel momento in cui certe situazioni possono far indirizzare la partita a suo favore

